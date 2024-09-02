4 сентября нельзя дарить принимать подарки: народные приметы, которые уберегут от беды

4 сентября в народном календаре отмечен как Агафонов день. Церковь в эту дату вспоминает мученика Агафоника Никомдийского. Считалось, что святой ограждает нас от действия нечистой силы, если ему превильно молиться. Агафон отгоняет от людей злых духов, обитающих в лесах. Поэтому наши предки с особым почтением относились к святому и старались молиться ему. Много для Агафонова дня существовало заветов, которым трепетно следовали из года в год.

К каким из них стоит прислушаться? Какие приметы предскажут судьбу?

Традиции и запреты 4 сентября

В этот день нельзя ходить в лес. Есть риск наткнуться на лешего, который может сильно напугать. Если поход в лес отложить на другой день не получается, возьмите с собой мешочек сушёной мятой. Её запах способен отгонять лесных чудовищ.

Девушки до заката солнца не употребляли пищу. Считалось, что это поможет сохранить красоту на долгие годы.

Не принимайте и не дарите подарки в этот день. Наши предки верили: так можно привлечь в свою жизнь болезни. А ещё стоит отказаться от шумных гулянок. Смех и веселье разозлят лесных духов, и рано или поздно они начнут мстить своим обидчикам.

Ни в коем случае в Агафонов день нельзя лениться. Проведите время в труде и заботах.

Народные приметы 4 сентября

Если на Агафона тепло, то и осень будет тёплой;

Если мало грибов в лесу, то много рыбы в реке;

Утром на полях туман – к затяжным дождям;

Если плохой урожай орехов, зима будет суровая и снежная.