4 общественных туалета установят в центре Рязани за 15,8 млн рублей

Портал Госзакупок опубликовал документацию для выбора подрядчика, которому предстоит установить 4 общественных санузла в центре Рязани.

Туалеты появятся на улицах Петрова, Садовой, Новослободской, Лыбедском бульваре. Начальная (максимальная) цена контракта — 15 млн 872 тыс 256,76 рублей.

Подрядчику предстоит установить модуль на 2 кабинки серо-синего цвета и 3 модуля на 2 кабинки оранжевого цвета. Цветовая схема определена туристическим кодом Рязани.

Внутреннюю отделку сделают из нержавеющей стали. Внутри установят антивандальные унитаз и раковину.

Заявки на участие в тендере принимаются до 26 сентября.