4 ноября в музее-заповеднике С.А. Есенина пройдёт «Ночь искусств-2022»

4 ноября Государственный музей-заповедник С.А. Есенина присоединится к всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств-2022». В этом году акцию посвятят Году культурного наследия народов России.

С 15 до 18 часов в киноконцертном зале научно-культурного центра покажут документально-хроникальный фильм «Сергей Есенин», снятый в 1965 году.

С 16 до 20 часов в Земской школе организуют мастер-класс «Константиновская свирель». Художник музея-заповедника поделится с гостями секретами своего мастерства и поможет своими руками изготовить настоящий музыкальный инструмент.

С 18 до 20 часов все желающие смогут по бесплатным билетам посетить дом родителей Сергея Есенина, Земскую школу и Дом священника Ивана Яковлевича Смирнова. Там в это время пройдёт занятие «Семья русского крестьянина». Посетителей познакомят с семейными традициями, распределением обязанностей, приёмами старинного народного этикета и «ярмарочными подарками».

Государственный музей-заповедник приглашает гостей в праздничные дни ноября познакомиться с творчеством «певца страны березового ситца».

3 ноября музейные экспозиции открыты с 10 до 17 часов, билетная касса с 10 до 16 часов.

4 ноября, в День народного единства, Литературный музей, Каретный двор, Музей поэмы «Анна Снегина» будут встречать посетителей с 10 до 18 часов. Усадьба родителей С.А. Есенина, Земская школа, Дом священника И.Я. Смирнова – с 10 до 20 часов, билетная касса с 10 до 19 часов.

5 и 6 ноября музейные экспозиции ждут вас с 10 до 18 часов. Входные билеты можно приобрести в кассе музея-заповедника с 10 до 17 часов.

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