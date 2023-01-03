4 января в Рязанской области ожидается от минус 5 до ноля градусов

В среду, 4 января, в Рязанском регионе будет облачно. Ночью пройдёт снег, местами сильный. Днём небольшой снег ожидается временами. Об этом со ссылкой на синоптиков информирует ГУ МЧС по Рязанской области.

На дорогах региона – гололедица, местами снежные заносы и накат. Скорость западного, северо-западного ветра составит 7-12 м/с.

Ночью и днём температура воздуха ожидается от минус 5 до ноля градусов, к вечеру прогнозируется понижение до 5-7 градусов мороза.