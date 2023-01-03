Вторник, 3 января, 2023
Татьяна Проводина

4 января в Рязанской области ожидается от минус 5 до ноля градусов

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В среду, 4 января, в Рязанском регионе будет облачно. Ночью пройдёт снег, местами сильный. Днём небольшой снег ожидается временами. Об этом со ссылкой на синоптиков информирует ГУ МЧС по Рязанской области.

На дорогах региона – гололедица, местами снежные заносы и накат. Скорость западного, северо-западного ветра составит 7-12 м/с.

Ночью и днём температура воздуха ожидается от минус 5 до ноля градусов, к вечеру прогнозируется понижение до 5-7 градусов мороза.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/