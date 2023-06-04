Воскресенье, 4 июня, 2023
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4 июня на «Читающей Почтовой» в Рязани открыли проект «Летнее чтение»

Татьяна Проводина
Фото из альбома "Читающая улица Почтовая" в группе Рязанская областная детская библиотека ВКонтакте

В воскресенье, 4 июня, в Рязани дали старт юбилейному, 10-му фестивалю чтений под открытым небом «Читающая Почтовая: Перезапуск – педагогическая вертушка». В этом году проект приурочили к Году педагога и наставника в России.

Гостями фестиваля стали свыше 150 юных и взрослых рязанцев. С приветствием выступили и.о. замминистра культуры Рязанской области Людмила Снастина и проректор РГУ имени С.А. Есенина Светлана Алентикова.

В этот день торжественно объявили старт сетевого проекта «Летнее чтение – 2023». Проект будет действовать вплоть до 31 августа, объединяя 380 учреждений – государственные и муниципальные библиотеки края и библиотечные системы Рязани. Запланированы 1550 мероприятий вокруг книги, праздников и интерактивов.

По всей области для детей организуют игру «Твой выбор». Заполняя специальные буклеты, дошкольники и школьники до 16 лет выполнят задания, связанные с различными жанрами полюбившихся им художественных и познавательных изданий. На специальной фестивальной площадке раздавали буклеты к игре. Посетителям Почтовой объясняли, что в любой библиотеке можно присоединиться к проекту.

На фестивале – 2023 библиотекари решили совместить усилия с Рязанским госуниверситетом имени С.А. Есенина и подготовить настоящий праздник книги и творчества. Участники педагогического отряда РГУ «Синяя птица», волонтёрских студотрядов «Синяя птица – СТС» и «Звёздный» образовали 8 тематических площадок, посвящённых школьным дисциплинам: «Технология» и «История», «Физкультура» и «Математика», «Естествознание» и «Музыка», а также, конечно, «Литература» и «Русский язык».

Там можно было проверить свои знания, выполнить задания, освоить что-то новое. Например, сыграть в историческое лото, решить задачки в стихах, научиться играть на барабане и маракасах, сделать своими руками бумажного совёнка, угадать по цитатам произведение или персонажа.

Отдельную станцию «Урок Циолковского» подготовил музей К.Э. Циолковского. Здесь предлагалось рассмотреть снимки из космоса, составить модель Солнечной системы, узнать о заслугах Владимира Аксенова и Владимира Уткина, угадать экспозиции музея на фото, выполнить задания космического лото – к примеру, определить названия созвездий или собрать пазл с ракетой. Самые активные поучаствовали в розыгрыше книжных призов. Также работала фотозона.

Собравшихся ждали сюрпризы непосредственно от библиотеки – книжная выставка с викториной «Про тетрадь и карту, карандаш и парту», мастер-классы. А когда звонок приглашал на перемену, звучали вокальные номера талантливой студентки РГУ Ольги Жидковой и театра песни «The Simple». В финале праздника состоялась дискотека с ростовыми куклами.

4 июня на «Читающей Почтовой» в Рязани открыли проект «Летнее чтение»
4 июня на «Читающей Почтовой» в Рязани открыли проект «Летнее чтение»
4 июня на «Читающей Почтовой» в Рязани открыли проект «Летнее чтение»
4 июня на «Читающей Почтовой» в Рязани открыли проект «Летнее чтение»
4 июня на «Читающей Почтовой» в Рязани открыли проект «Летнее чтение»
4 июня на «Читающей Почтовой» в Рязани открыли проект «Летнее чтение»
4 июня на «Читающей Почтовой» в Рязани открыли проект «Летнее чтение»
4 июня на «Читающей Почтовой» в Рязани открыли проект «Летнее чтение»
4 июня на «Читающей Почтовой» в Рязани открыли проект «Летнее чтение»

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