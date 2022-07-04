4 июля на нескольких улицах в Рязани отключат холодную воду

4 июля с 9:30 до 17 часов на нескольких улицах в Рязани отключат холодную воду.

«Водоканал города Рязани» сообщает, что отключения связаны с аварийно-восстановительными работами на водопроводе. Информация размещена на сайте городской администрации.

Адреса отключения:

1-ый Новопавловский проезд, дома с 2 по 24 по чётной стороне и с 3 по 25 по нечётной стороне;

2-ой Новопавловский проезд, дома с 1 по 17 по нечётной стороне и 6, 12, 14;

ул. Новопавловская дома с 5 по 25 по нечётной стороне и д. 10/1;

ул. Осипенко, д. 3, дома с 13 по 27 по нечётной стороне и д. 2, дома с 14 по 30 по чётной стороне;

ул. Шевченко, дома с 52а по 74 по чётной стороне и дома с 59 по 85 по нечётной стороне.