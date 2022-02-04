4 февраля на уборку снега в Рязани вышли спецтехника и сотрудники ДБГ

На уборку пешеходных зон города 4 февраля вышли 70 сотрудников Дирекции благоустройства и 12 единиц техники – тракторы-щетки, погрузчики, техника для противогололедной обработки тротуара.

Пешеходные переходы расчищали на улицах Гагарина, Некрасова, Ленина, бульваре Есенина, Костычева, проезде Шабулина, Бирюзова, Новаторов, Сельских Строителей. Тротуары убирали вручную и подметала спецтехника на Первомайском проспекте, улицах Островского, Гоголя, Новоселов, Спортивной, Некрасова, Горького, Свободы, Интернациональной, Станкозаводской, Княжье поле. От гололеда обработали улицы Мервинскую, Крупской, Бульвар Победы, Костычева, Народный бульвар.

Убирали общественные пространства. Расчищали лавочки и собирали случайный мусор на Лыбедском бульваре, бульваре Есенина, в сквере у памятника В.А. Молодцову.

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Уборка городских территорий будет проводиться в выходные дни. Запланированы работы по сбору случайного мусора, очистке урн, уборке несанкционированных рекламных объявлений. Продолжится очистка и при необходимости обработка пешеходных зон, проезжую часть дорог общего пользования будет убирать спецтехника.