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Фото: Изображение от wirestock на Freepik
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4 февраля: какой сегодня праздник, народные приметы и запреты

7info7

4 февраля – Тимофеев день, или Тимофеев Полузимник, когда зима будто бы делает последний рывок холодов, прежде чем уступить место весне. Но история этого дня значительно шире, чем сельские обычаи и приметы. Он знаменует и научные открытия, изменившие наше представление о прошлом человечества, и важные международные даты, направленные на построение лучшего будущего. 7info предлагает рассмотреть все грани этого дня.

Тимофеев день

4 февраля по народному календарю празднуется день Тимофея Полузимника. Раньше говорили, что в этот момент зима достигает своей середины и делает шаг навстречу весне.

Обычно в это время начинались сильные метели и морозы, которые предки называли «тимофеевскими». Считалось, что именно в этот день зима старается в последний раз выпустить морозные духи. По народным приметам, крепкие морозы в Тимофеев день предвещали скорое потепление.

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В этот день наши предки подводили итоги запасов корма для животных, зерна, консервов и овощей, а также планировали расходы до наступления весны. Если запасов было недостаточно, начинали экономить. Пчеловоды проверяли, как зимуют пчелы, прислушиваясь к звукам из ульев. Тихое жужжание говорило о том, что все в порядке, а беспокойное – о проблемах в семье пчел. Ручные мастерицы в этот день катались с горок на дощечках, на которых пряли лен и шерсть. По поверьям, кто укатится дальше всех, у того будет лучший урожай льна. Также в этот день собирали еловую хвою для компрессов и дыхательных процедур.

Что нельзя делать 4 февраля

  • Ссориться и ругаться – по поверью, нечистая сила может услышать бранные слова и забрать души конфликтующих.
  • Начинать ремонт – домовой, занимающийся подсчетом запасов, может разозлиться.
  • Мыться и париться в бане – в этот день банник хозяйничает, и нарушение его планов может привести к травмам, как поскользнуться или ошпариться.
  • Устраивать ночные вечеринки и веселиться до утра – это считается неблагоприятным, так как можно прогулять свое будущее.
  • Переступать порог дома левой ногой – это может привести к тяжелой зиме, полной невзгод и неприятностей.

Приметы на 4 февраля

  • Снег, налипающий на столбы и деревья – предвещает скорую оттепель.
  • Солнце в полдень – сулит раннюю весну.
  • Обильный снегопад – предвещает богатый урожай зерновых.
  • Запотевшие окна в доме при морозе – также означает приближение оттепели.
  • Морозные узоры на стеклах: узоры вверх – к стуже, узоры вниз – к потеплению.
4 февраля: какой сегодня праздник, народные приметы и запреты 4 февраля – Тимофеев день, или Тимофеев Полузимник, когда зима будто бы делает последний рывок холодов, прежде чем уступить место весне.
Изображение от freepik

День неандертальца

В 1856 году в германской долине Неандерталь были найдены останки существа, жившего приблизительно 150 тысяч лет назад. Через год, 4 февраля 1857 года, в Бонне на заседании Нижнерейнского общества естествоиспытателей и врачей был представлен ископаемый череп этого древнего человека, названного в честь места находки «неандертальцем» (лат. Homo neanderthalensis).

Открытие было представлено профессором Иоганном Карлом Фульроттом и палеонтологом Германом Шафгаузеном. Научное сообщество не оценило значимость находки и выразило сомнения в ее возрасте. Среди мнений о происхождении черепа высказывались даже наиболее экстравагантные гипотезы, включая версию о том, что он принадлежал казаку-монголоиду, погибшему в 1814 году.

В дальнейшем неандертальцы были обнаружены в более чем четыреста местах Евразии. Их мозг имел такие же размеры, как у современных людей, однако они обладали отличительными чертами, такими как покатый лоб. Этим видом впервые были обнаружены захоронения.

Долгое время считалось, что неандертальцы предшествовали человеку современного типа, но в 2006 году ученые выяснили, что генетическая разница между ними и современными людьми составляет 500 тысяч лет. Установлено, что неандертальцы жили одновременно с кроманьонцами, которые считались предками современных людей.

4 февраля: какой сегодня праздник, народные приметы и запреты 4 февраля – Тимофеев день, или Тимофеев Полузимник, когда зима будто бы делает последний рывок холодов, прежде чем уступить место весне.
Изображение от wirestock на Freepik

Всемирный день борьбы против рака

Памятная дата, установленная ООН в 2000 году на первой Всемирной конференции по борьбе с раком.

4 февраля: какой сегодня праздник, народные приметы и запреты 4 февраля – Тимофеев день, или Тимофеев Полузимник, когда зима будто бы делает последний рывок холодов, прежде чем уступить место весне.
Изображение от Freepik

Международный день человеческого братства

Это событие было зафиксировано в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2020 года.

4 февраля 2019 года Папа Римский Франциск II и Верховный имам Аль-Азхара Ахмад ат-Тайеб подписали документ под названием «Братство человечества ради мира и совместного существования». В этом послании религиозные лидеры призвали к содействию межрелигиозному диалогу, взаимному уважению и пониманию между различными вероисповеданиями.

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