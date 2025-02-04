4 февраля: какой сегодня праздник, народные приметы и запреты

4 февраля – Тимофеев день, или Тимофеев Полузимник, когда зима будто бы делает последний рывок холодов, прежде чем уступить место весне. Но история этого дня значительно шире, чем сельские обычаи и приметы. Он знаменует и научные открытия, изменившие наше представление о прошлом человечества, и важные международные даты, направленные на построение лучшего будущего. 7info предлагает рассмотреть все грани этого дня.

Тимофеев день

4 февраля по народному календарю празднуется день Тимофея Полузимника. Раньше говорили, что в этот момент зима достигает своей середины и делает шаг навстречу весне.

Обычно в это время начинались сильные метели и морозы, которые предки называли «тимофеевскими». Считалось, что именно в этот день зима старается в последний раз выпустить морозные духи. По народным приметам, крепкие морозы в Тимофеев день предвещали скорое потепление.

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В этот день наши предки подводили итоги запасов корма для животных, зерна, консервов и овощей, а также планировали расходы до наступления весны. Если запасов было недостаточно, начинали экономить. Пчеловоды проверяли, как зимуют пчелы, прислушиваясь к звукам из ульев. Тихое жужжание говорило о том, что все в порядке, а беспокойное – о проблемах в семье пчел. Ручные мастерицы в этот день катались с горок на дощечках, на которых пряли лен и шерсть. По поверьям, кто укатится дальше всех, у того будет лучший урожай льна. Также в этот день собирали еловую хвою для компрессов и дыхательных процедур.

Что нельзя делать 4 февраля

Ссориться и ругаться – по поверью, нечистая сила может услышать бранные слова и забрать души конфликтующих.

Начинать ремонт – домовой, занимающийся подсчетом запасов, может разозлиться.

Мыться и париться в бане – в этот день банник хозяйничает, и нарушение его планов может привести к травмам, как поскользнуться или ошпариться.

Устраивать ночные вечеринки и веселиться до утра – это считается неблагоприятным, так как можно прогулять свое будущее.

Переступать порог дома левой ногой – это может привести к тяжелой зиме, полной невзгод и неприятностей.

Приметы на 4 февраля

Снег, налипающий на столбы и деревья – предвещает скорую оттепель.

Солнце в полдень – сулит раннюю весну.

Обильный снегопад – предвещает богатый урожай зерновых.

Запотевшие окна в доме при морозе – также означает приближение оттепели.

Морозные узоры на стеклах: узоры вверх – к стуже, узоры вниз – к потеплению.

День неандертальца

В 1856 году в германской долине Неандерталь были найдены останки существа, жившего приблизительно 150 тысяч лет назад. Через год, 4 февраля 1857 года, в Бонне на заседании Нижнерейнского общества естествоиспытателей и врачей был представлен ископаемый череп этого древнего человека, названного в честь места находки «неандертальцем» (лат. Homo neanderthalensis).

Открытие было представлено профессором Иоганном Карлом Фульроттом и палеонтологом Германом Шафгаузеном. Научное сообщество не оценило значимость находки и выразило сомнения в ее возрасте. Среди мнений о происхождении черепа высказывались даже наиболее экстравагантные гипотезы, включая версию о том, что он принадлежал казаку-монголоиду, погибшему в 1814 году.

В дальнейшем неандертальцы были обнаружены в более чем четыреста местах Евразии. Их мозг имел такие же размеры, как у современных людей, однако они обладали отличительными чертами, такими как покатый лоб. Этим видом впервые были обнаружены захоронения.

Долгое время считалось, что неандертальцы предшествовали человеку современного типа, но в 2006 году ученые выяснили, что генетическая разница между ними и современными людьми составляет 500 тысяч лет. Установлено, что неандертальцы жили одновременно с кроманьонцами, которые считались предками современных людей.

Всемирный день борьбы против рака

Памятная дата, установленная ООН в 2000 году на первой Всемирной конференции по борьбе с раком.

Изображение от Freepik

Международный день человеческого братства

Это событие было зафиксировано в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2020 года.

4 февраля 2019 года Папа Римский Франциск II и Верховный имам Аль-Азхара Ахмад ат-Тайеб подписали документ под названием «Братство человечества ради мира и совместного существования». В этом послании религиозные лидеры призвали к содействию межрелигиозному диалогу, взаимному уважению и пониманию между различными вероисповеданиями.