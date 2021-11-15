39 рязанских школ получили новые автобусы

39 школ Рязанской области получили новые школьные автобусы. Церемония вручения ключей состоялась в понедельник, 15 ноября. Её провёл глава региона Николай Любимов.

Автомобили приобретены на средства федерального бюджета. 24 автобуса марки ПАЗ вмещают до 22 пассажиров, 7 автобусов марки ПАЗ вмещают 29 пассажиров. 8 автомобилей – марки ГАЗ, их вместимость – до 15 человек.

Автобусы соответствуют всем требований ГОСТ, оснащены системой «ГЛОНАСС» и тахографами. Их передали школам Касимовского, Скопинского, Спасского, Сасовского, Шиловского и других районов.

Срок эксплуатации такой техники не должен по закону превышать 10 лет. Замена старых автомобилей на новые благодаря федеральной поддержке проводится на постоянной основе. Безопасность детей – главная наша забота, — сказал Николай Любимов.

По словам губернатора, ежедневно в Рязанской области в перевозке нуждаются порядка 7,5 тысяч учащихся. Доставляют детей до образовательных учреждений 329 единиц техники.

Любимов отметил, что благодаря слаженной работе регионального Минобра и ГИБДД автобусы удалось быстро зарегистрировать, присвоить им номера и оперативно направить в муниципалитеты.

Надеюсь, что техника прослужит долго и надёжно, — добавил губернатор.

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