39-летнюю рязанку будут судить за торговлю наркотиками в Севастополе

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы Рязанской области, 42-летнего жителя города, 41-летнего жителя Симферополя. Троицу обвиняют в продаже наркотиков, сообщает сайт ведомства.

По версии следствия, обвиняемые — часть организованной группы сбытчиков интернет-магазина. С января по август 2021 года эти люди делали закладки на территории Севастополя, в Анапе.

При задержании у злоумышленников нашли 10 килограммов наркотиков, более 1,1 килограмма психотропных веществ.

Уголовное дело передано в Балаклавский районный суд.

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