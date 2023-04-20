36-летний закладчик из Рязани проведёт 4 года в колонии строгого режима

В Рязани вступил в силу приговор Советского районного суда в отношении 36-летнего «закладчика». Рязанец признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков и приговорён к 4 годам колонии строгого режима.

Мужчина пользовался Telegram и выполнял роль закладчика. Он получал от неустановленного лица оптовые партии запрещённых веществ и размещал их в тайниках.

Злоумышленника поймали в момент, когда он направлялся к новому тайнику для закладки.

Прокуратура Советского района Рязани поддержала гособвинение.

Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.