spot_img
Четверг, 20 апреля, 2023
Татьяна Проводина

36-летний закладчик из Рязани проведёт 4 года в колонии строгого режима

На главнуюНовости Рязани
Image by mb-photoarts on Freepik

В Рязани вступил в силу приговор Советского районного суда в отношении 36-летнего «закладчика». Рязанец признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков и приговорён к 4 годам колонии строгого режима.

Мужчина пользовался Telegram и выполнял роль закладчика. Он получал от неустановленного лица оптовые партии запрещённых веществ и размещал их в тайниках.

Злоумышленника поймали в момент, когда он направлялся к новому тайнику для закладки.

Прокуратура Советского района Рязани поддержала гособвинение.

Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации