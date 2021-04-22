36-летнего жителя Кемерово осудили за изнасилование падчерицы и ее шести подруг

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В Кемерове осудили 36-летнего местного жителя. Его обвинили в неоднократном сексуальном насилии над падчерицей и ее подругами. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Известно, что преступления мужчина совершал с 2016-го по август 2018 года. Первое сексуальное насилие он совершил в 2011 году. Тогда его жертвой стала падчерица. В 2016 году он начал насиловать ее подруг. О происходящем девочки никому не рассказывали, так как боялись, что узнают родители.

— В августе 2018 году одна из пострадавших переписывалась в соцсетях со своим насильником. Одна из тем разговора касалась их интимных отношений. Переписку девушка вела с планшета знакомых, которые увидели сообщения и рассказали обо всем родителям девочки, — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали. Потерпевшими по делу проходят семь девочек до 16 лет. Психиатрическая экспертиза выявила у мужчины предпочтения к педофилии. Девочки также прошли такую экспертизу. У них признаков фантазирования не выявили.

Обвиняемый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на 2 года.