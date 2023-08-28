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33-летнего жителя Кораблино задержали за незаконное хранение наркотиков

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Фото: УМВД Рязанской области

33-летнего жителя села Кораблино задержали за незаконное хранение наркотиков и выращивание наркосодержащих растений, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе обследования дома мужчины сотрудники полиции обнаружили более 330 граммов марихуаны, а в теплице – 8 кустов конопли. Всего у жителя Кораблино изъяли более 1300 граммов марихуаны.

Ранее злоумышленник уже был неоднократно судим за кражи, грабеж и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В местах лишения свободы он провел больше 10 лет.

Теперь по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств) ему вновь грозит до 10 лет лишения свободы.

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