33-летнего жителя Кораблино задержали за незаконное хранение наркотиков

33-летнего жителя села Кораблино задержали за незаконное хранение наркотиков и выращивание наркосодержащих растений, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе обследования дома мужчины сотрудники полиции обнаружили более 330 граммов марихуаны, а в теплице – 8 кустов конопли. Всего у жителя Кораблино изъяли более 1300 граммов марихуаны.

Ранее злоумышленник уже был неоднократно судим за кражи, грабеж и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В местах лишения свободы он провел больше 10 лет.

Теперь по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств) ему вновь грозит до 10 лет лишения свободы.