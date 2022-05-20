10 C
Рязань
Пятница, 20 мая, 2022

32 работника «Рязцветмета» обратились в прокуратуру из-за невыплаты зарплаты

spot_img
7info7
7info7

32 работника «Рязцветмета» обратились в прокуратуру из-за невыплаты зарплаты

Председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова провела рабочую встречу, на которой обсудили ситуацию, сложившуюся на заводе «Рязцветмет». Во встрече приняли участие представители регионального министерства труда и социальной защиты населения, прокуратуры, ПФР, Роспотребнадзора, мэрии, инспекции труда и руководство предприятия.   

Руководитель завода Юлия Гончарова объяснила: в данный момент производство приостановлено. Некоторые сотрудники подали заявления об увольнении по собственному желанию, но из-за пропажи трудовых книжек и трудовых договоров с увольнением возникли трудности. На «Рязцветмете» сейчас числится около 200 сотрудников. Руководство предпринимает меры для того чтобы возобновить производство и сохранить кадры.

Для восстановления стажа с каждым работником планируют встречаться индивидуально. Есть вероятность, что у них сохранились вторые экземпляры трудового договора. ПФР готов предоставить выписки с лицевых счетов сотрудников, но для этого нужно личное заявление каждого работника. Выписки будут выдавать заявителям лично в руки, так как в них содержатся персональные данные. Также сотрудники «Рязцветмета» сохранили право на оформление досрочной пенсии.

На совещании стало известно, что в органы прокуратуры обратились 32 работника предприятия. Надзорный орган подготовил запросы запросы в налоговую инспекцию и Пенсионный фонд Рязанской и Курской областей. Как пояснили на встрече, трудовое законодательство позволяет расторгнуть с работником трудовой договор и удовлетворить просьбу об увольнении по собственному желанию даже при отсутствии некоторых документов. Механизм был разъяснён руководителю предприятия. При этом задолженность по зарплате перед уволенными работниками сохраняется и должна быть выплачена тогда, когда на счетах появятся средства.  

— Мы должны защитить права работников «Рязцветмета» независимо от того, хотят они уволиться или продолжить работу. В ходе сегодняшней встречи налажены коммуникации между руководством завода и всеми службами, которые могут оказать содействие и помочь в решении проблемы. Я продолжаю держать ситуацию на контроле. Договорились с директором завода о том, что она будет информировать меня о развитии событий. Уверена, что это не последняя наша встреча, — сказала Татьяна Панфилова.

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7