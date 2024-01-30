31 января в народном календаре отмечается день Афанасия Ломоноса. Этот день назван в честь святого Афанасия Великого, который был архиепископом Александрийским в IV веке.

В этот день люди наблюдали за погодой и делали выводы о предстоящей весне. Если в этот день было холодно и дул северный ветер, то говорили, что «Афанасий Ломонос морозом ломит». Это означало, что весна будет поздней и холодной. Если же было тепло и солнечно, то это считалось хорошим знаком и предвещало раннюю и теплую весну.

Также в этот день люди обращали внимание на поведение животных. Если кошка ложилась на печь, то это означало, что скоро придет мороз. Если же кошка ложилась на пол, то это предвещало тепло.

В этот день также было принято печь пироги с начинкой из капусты. Считалось, что это принесет удачу и благополучие в дом.

В целом, 31 января был днем, когда люди наблюдали за природой и делали выводы о предстоящей погоде и урожае.

Запреты 31 января

В народном календаре нет конкретных запретов на 31 января. Однако, в целом, в православии есть некоторые общие правила, которые рекомендуется соблюдать. Например, не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом в дни больших церковных праздников, а также в дни поста. Также не рекомендуется ссориться, ругаться, обижать других людей. Важно помнить, что все эти правила носят рекомендательный характер и не являются строгими запретами.