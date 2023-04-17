30 выпускников Липецкого медколледжа вне конкурса поступят в Рязанский медуниверситет

Рязанский медуниверситет примет вне конкурса 30 выпускников медицинского колледжа Липецка. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Участниками проекта «Губернаторский набор» станут 30 выпускников по специальности «педиатрия».

Игорь Артамонов: «Именно педиатры нашим медучреждениям сейчас нужны больше всего. В рамках проекта 30 выпускников липецких медколледжей смогут на льготных условиях поступить в Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова»

Обучение оплатит бюджет Липецкой области.

Отмечается, что раньше студенты медколледжей поступали в вуз на общих условиях.

После окончания университета педиатры обязаны отработать в Липецкой области как минимум 5 лет. Игорь Артамонов пообещал создать для выпускников все условия, чтобы они остались работать в своём регионе.