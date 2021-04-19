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Понедельник, 19 апреля, 2021
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30-летний мужчина угнал автомобиль своего знакомого в Новоселках

Елена Лобанова
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В Рязанском районе 30-летний мужчина угнал автомобиль своего знакомого. За руль чужой машины злоумышленник сел пьяным. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

В полицию обратился 42-летний житель Новоселок. Он рассказал, что накануне вечером устроил застолье с приятелями. В какой-то момент хозяин уснул, а когда проснулся, то не обнаружил у дома свой припаркованный автомобиль. Оказалось, что ключи от машины также пропали, а в доме как раз не было одного гостя. 

— Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения и обнаружили похищенную иномарку на въезде в Рязань. Проследив за автомобилем, они установили его местонахождение. За рулем оказался 30-летний гость пострадавшего, — говорится в сообщении. 

Машиной он управлял в состоянии алкогольного опьянения. Ранее подозреваемый уже был наказан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда его лишили водительских прав. 

В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела по ст.264.1 УК РФ (Повторное управление автомобилем в состоянии опьянения) и по ч.1 ст.166 УК РФ (Угон автотранспорта), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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