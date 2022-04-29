30-летнего рязанца будут судить за дискредитацию Вооружённых сил РФ

30-летний рязанец предстанет перед судом за совершение действий, направленных на дискредитацию Вооружённых сил РФ, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.
В ночь на 24 апреля, во время пасхального богослужения, в храме на улице Сенной мужчина нецензурно выражался и начал оскорблять военнослужащих-десантников, допуская при этом выражения экстремистского характера. К месту происшествия немедленно прибыли полицейские, нарушителя призвали покинуть храм. Мужчина отреагировал на эти требования оскорблениями в адрес полицейских. Тогда сотрудники полиции вывели нарушителя на улицу, при этом мужчина пытался вырваться и отталкивал стражей правопорядка.
Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму Управления МВД России по Рязанской области позднее установлено: в поведении нарушителя усматривается дискредитация использования Вооруженных сил Российской Федерации во время военной спецоперации на Украине.
В отношении нарушителя составлены административные протоколы. Также собраны материалы по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», их направили следователям.
По одному из протоколов, за мелкое хулиганство, на мужчину суд наложил штраф в размере 2 тысяч рублей. По другому протоколу, по статье за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, материалы переданы в суд.