30-летнего рязанца будут судить за дискредитацию Вооружённых сил РФ

30-летний рязанец предстанет перед судом за совершение действий, направленных на дискредитацию Вооружённых сил РФ, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

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В ночь на 24 апреля, во время пасхального богослужения, в храме на улице Сенной мужчина нецензурно выражался и начал оскорблять военнослужащих-десантников, допуская при этом выражения экстремистского характера. К месту происшествия немедленно прибыли полицейские, нарушителя призвали покинуть храм. Мужчина отреагировал на эти требования оскорблениями в адрес полицейских. Тогда сотрудники полиции вывели нарушителя на улицу, при этом мужчина пытался вырваться и отталкивал стражей правопорядка.

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму Управления МВД России по Рязанской области позднее установлено: в поведении нарушителя усматривается дискредитация использования Вооруженных сил Российской Федерации во время военной спецоперации на Украине.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы. Также собраны материалы по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», их направили следователям.

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По одному из протоколов, за мелкое хулиганство, на мужчину суд наложил штраф в размере 2 тысяч рублей. По другому протоколу, по статье за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, материалы переданы в суд.