30 июня — Всемирный день социальных сетей

Сегодня отмечается Всемирный день социальных сетей.

Всемирный день социальных сетей запустил сайт Mashable ещё в 2010 году. Это был повод для пользователей этого сайта собираться в реальном мире и совместно отметить праздник.

Сейчас социальные сети повсюду. Даже компании осознали ценность соцсетей для общения с клиентами и продажи их продукта. А ещё это способ быстро информировать пользователей о проблемах.

Соцсети используются не только для общения. Твиттер использовался, например, для организации протестов и освещения событий во время арабской весны.

Социальные сети значительно влияют на мир вокруг нас. Сегодня миллионы людей не мыслят жизни без них.

По материалам Музея истории и ремёсел Советского района, г. Советский.