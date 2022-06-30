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Четверг, 30 июня, 2022

30 июня — Всемирный день социальных сетей

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Татьяна Проводина

30 июня — Всемирный день социальных сетей

Business фото создан(а) jannoon028 - ru.freepik.com

Сегодня отмечается Всемирный день социальных сетей.

Всемирный день социальных сетей запустил сайт Mashable ещё в 2010 году. Это был повод для пользователей этого сайта собираться в реальном мире и совместно отметить праздник.

Сейчас социальные сети повсюду. Даже компании осознали ценность соцсетей для общения с клиентами и продажи их продукта. А ещё это способ быстро информировать пользователей о проблемах.

Соцсети используются не только для общения. Твиттер использовался, например, для организации протестов и освещения событий во время арабской весны.

Социальные сети значительно влияют на мир вокруг нас. Сегодня миллионы людей не мыслят жизни без них.

По материалам Музея истории и ремёсел Советского района, г. Советский.

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