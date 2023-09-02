3 сентября в Рязани начнется хоккейный сезон

3 сентября в ДС «Олимпийский» состоится старт хоккейного сезона в Рязанской области.

Мероприятие приурочено к первому календарному матчу OLIMPBET ВХЛ – Кубку Шелкового пути сезона 2023-2024. На лед выйдет главная профессиональная команда региона «Рязань-ВДВ» против хоккеистов из Ханты-Мансийска – команды «Югра».

По словам Президента Федерации хоккея Рязанской области, директора ХК «Рязань-ВДВ» Олега Смирнова, за летний период в клубе произошли значительные изменения. Произведена замена ледовой коробки, установлены абсолютно новые борта и высокопрочные стекла. Улучшено освещение, произведен косметический ремонт помещений. Таким образом, хоккеисты выйдут на абсолютно новый современный лед.

В день открытия для зрителей в холле ледовой арены будут разыграны призы, все желающие смогут сделать яркие фотографии в новой фотозоне клуба, а также сразу нарисовать плакаты в поддержку команды.