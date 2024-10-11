Пятница, 11 октября, 2024

3-летнюю девочку искусали сверстники в детском саду Омска

Автор: Алексей Самохин

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Фото: vk.com/inci55

В Омске прокуратура Октябрьского округа проводит проверку после появления сообщения о причинении телесных повреждений воспитаннице детского сада №23. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. 

По информации в соцсетях, 3-летнюю девочку искусали сверстники. 

Сотрудники прокуратуры оценят работу воспитателей детского сада и дадут соответствующую оценку. 

— По результатам проверки при наличии оснований прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер реагирования, — говорится в сообщении. 

Информация о происшествии появилась в группе ВКонтакте «Инцидент Омск». По словам матери девочки, 8 октября в районе 10 часов ей позвонили из детского сада и сообщили, что ребенка покусали. 

Укусы были практически по всему телу: на спине, руках, животе, ноге. 

Мать пишет, что 3-летние воспитанники остались в группе без присмотра и происходило такое не в первый раз. 

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