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3 февраля 1966 года советская станция впервые совершила мягкую посадку на Луну

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3 февраля 1966 года советская станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну. С 1963 года это событие стало первой удачной попыткой совершить посадку на поверхности естественного спутника Земли Советским Союзом.

Первая попытка совершить посадку на Луну была предпринята СССР в январе 1963 года, но окончилась неудачей. До 1966 года было совершено ещё около десяти подобных попыток, которые не увенчались успехом.

Автоматическая межпланетная станция «Луна-9» была запущена на околоземную орбиту 31 января 1966 года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Молния-М». Станция состояла из спускаемого аппарата, отсеков с аппаратурой и двигательной установки для коррекции и торможения при посадке. Её масса достигала 1583 кг, а длина — 2,7 м.

3 февраля она осуществила мягкую посадку на Луну в районе Океана Бурь. Станция проработала 75 часов. За это время она послала на Землю фотопанораму поверхности Луны. Также было проведено семь сеансов радиосвязи для передачи научной информации.

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