3 августа отмечается День арбуза

3 августа в разных странах мира отмечается День арбуза.

Считается, что придумали праздник американцы. Интересно, что больше всего арбузов выращивают в Китае, но лидер по их потреблению – именно Америка, – пишет 7dach.ru.

В Японии выращивают самые странные арбузы — в форме сердечек и пирамид, квадратные, овальные и продолговатые, большие и крохотные, с разной окраской мякоти.

Отмечать этот праздник необязательно 3 августа. Популярные арбузные фестивали в Австралии проходят в феврале, в Турции — в июне. А в Камышине, который претендует на звание арбузной столицы России — в конце августа, приурочив праздник ко Дню города.