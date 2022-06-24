28 июня в Рязани откроют три ресторана «Вкусно – и точка»

28 июня в Рязани откроются сразу три ресторана «Вкусно – и точка». Информация появилась на сайте компании.
Рестораны откроются по следующим адресам:
- ТРЦ «Виктория Плаза»;
- Солотчинское шоссе, дом 13 (рядом с ТРЦ «Круиз»);
- улица Мервинская, дом 1 (рядом с Центральным автовокзалом).
Напомним, «Вкусно – и точка» теперь называются бывшие рестораны сети McDonald’s. Ранее компания продала бизнес после ухода из России. Всего в Рязани работали 8 ресторанов McDonald’s. Старые вывески с заведений сняли.