28 июня в Рязани откроют три ресторана «Вкусно – и точка»

28 июня в Рязани откроются сразу три ресторана «Вкусно – и точка». Информация появилась на сайте компании.

Рестораны откроются по следующим адресам:

ТРЦ «Виктория Плаза»;

Солотчинское шоссе, дом 13 (рядом с ТРЦ «Круиз»);

улица Мервинская, дом 1 (рядом с Центральным автовокзалом).

Напомним, «Вкусно – и точка» теперь называются бывшие рестораны сети McDonald’s. Ранее компания продала бизнес после ухода из России. Всего в Рязани работали 8 ресторанов McDonald’s. Старые вывески с заведений сняли.