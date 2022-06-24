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Пятница, 24 июня, 2022

28 июня в Рязани откроют три ресторана «Вкусно – и точка»

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28 июня в Рязани откроют три ресторана «Вкусно – и точка»

28 июня в Рязани откроются сразу три ресторана «Вкусно – и точка». Информация появилась на сайте компании.

Рестораны откроются по следующим адресам:

  • ТРЦ «Виктория Плаза»;
  • Солотчинское шоссе, дом 13 (рядом с ТРЦ «Круиз»);
  • улица Мервинская, дом 1 (рядом с Центральным автовокзалом).

Напомним, «Вкусно – и точка» теперь называются бывшие рестораны сети McDonald’s. Ранее компания продала бизнес после ухода из России. Всего в Рязани работали 8 ресторанов McDonald’s. Старые вывески с заведений сняли.

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