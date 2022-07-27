28 июля рязанцы смогут встретиться с представителями администрации в формате «одно окно».

В четверг с 17 до 20 часов любой житель города сможет задать свои вопросы и получить консультации. Встреча жителей Рязани с руководителями структурных подразделений городской администрации состоится в Центральной детской библиотеке на ул. Станкозаводская, д. 17.

По вопросам проведения встречи и участия в ней можно обращаться в управление общественных отношений аппарата мэрии Рязани по телефонам: (4912) 95-69-15 и 95-69-16.

Предварительная запись на приём не требуется. Об этом говорится на сайте рязанской мэрии.