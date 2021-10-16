26-летний футболист погиб после празднования второго места

В Калужской области трагически погиб 26-летний футболист Виктор Кочетов. Об этом сообщает портал obninsk.name.

Виктор играл в ФК «Ермак» (Ермолино), был нападающим. 10 октября его команда проиграла, но это не помешало ей завоевать серебряные награды первенства области.

Футболисты отметили это событие, Виктор с двумя другими игроками решил продолжить праздник. Компания отправилась в Обнинск в сауну. В районе трёх часов ночи молодые люди вышли и отправились в соседний бар.

По словам владельца заведения, компания была сильно навеселе, но вели себя футболисты спокойно: общались, танцевали. Там же отдыхали трое приезжих из Узбекистана, работающих на местном заводе.

В баре конфликтов между мужчинами не было. Судя по всему, ссора произошла на улице. Случилась драка, в ходе которой Виктору сломали нос.

Друзья пострадавшего, вместо того, чтобы везти его в больницу, решили вызвать такси и поехать домой. Похоже, что в машине он потерял сознание. Позднее эксперт установит, что причиной смерти стала асфиксия. Другими словами, мужчина просто задохнулся.

Медики заявили, что если бы его повезли не домой, а в больницу, ничего страшного с футболистом не случилось бы. О произошедшем ему напоминал разве что сломанный нос. Но пьяная компания отправилась домой.

Одного из трёх граждлан Узбекистана задержали. Ещё один уехал на родину, третьего ищут. У Виктора осталась полуторагодовалая дочь.