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Воскресенье, 17 октября, 2021
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26-летний футболист погиб после празднования второго места

7info
Изображение Annabel_P с сайта Pixabay

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В Калужской области трагически погиб 26-летний футболист Виктор Кочетов. Об этом сообщает портал obninsk.name.

Виктор играл в ФК «Ермак» (Ермолино), был нападающим. 10 октября его команда проиграла, но это не помешало ей завоевать серебряные награды первенства области. 

Футболисты отметили это событие, Виктор с двумя другими игроками решил продолжить праздник. Компания отправилась в Обнинск в сауну. В районе трёх часов ночи молодые люди вышли и отправились в соседний бар. 

По словам владельца заведения, компания была сильно навеселе, но вели себя футболисты спокойно: общались, танцевали. Там же отдыхали трое приезжих из Узбекистана, работающих на местном заводе. 

В баре конфликтов между мужчинами не было. Судя по всему, ссора произошла на улице. Случилась драка, в ходе которой Виктору сломали нос. 

Друзья пострадавшего, вместо того, чтобы везти его в больницу, решили вызвать такси и поехать домой. Похоже, что в машине он потерял сознание. Позднее эксперт установит, что причиной смерти стала асфиксия. Другими словами, мужчина просто задохнулся. 

Медики заявили, что если бы его повезли не домой, а в больницу, ничего страшного с футболистом не случилось бы. О произошедшем ему напоминал разве что сломанный нос. Но пьяная компания отправилась домой.

Одного из трёх граждлан Узбекистана задержали. Ещё один уехал на родину, третьего ищут. У Виктора осталась полуторагодовалая дочь.

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