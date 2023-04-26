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Среда, 26 апреля, 2023

26 апреля празднует день рождения маэстро Александр Лаврухин

Фото из альбома группы МБУК "МКЦ г.Рязани" ВКонтакте
Фото из альбома группы МБУК "МКЦ г.Рязани" ВКонтакте

В среду, 26 апреля, отмечает свой день рождения художественный руководитель и дирижёр оркестра русских народных инструментов МКЦ города Рязани Александр Иванович Лаврухин.

Благодаря неиссякаемой энергии маэстро в репертуаре оркестра огромное количество оригинальных инструментовок. Александр Иванович вырастил целую плеяду талантливых дирижёров, постоянно консультирует народные коллективы Рязанской области.

Коллектив, которым Александр Иванович руководит с 1975 года, тесно сотрудничает с рязанскими композиторами, вокалистами и исполнителями-народниками из разных городов страны.

Уже много лет в регионе успешно работает проект, помогающий талантливым ребятам Рязанской области подняться на новый уровень мастерства, выступая солистами оркестра под чутким руководством Александра Ивановича.

От всей души желаем маэстро воплощения всех творческих идей, крепкого здоровья и благополучия!

26 апреля празднует день рождения маэстро Александр Лаврухин

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