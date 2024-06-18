256 рязанцев приняли участие в Многопрофильной смене Движения Первых

В центре активной молодёжи и детей «Лучезарный» подвели итоги Многопрофильной смены Движения Первых, она проходила с 29 мая по 18 июня.

Участниками смены стали 256 победителей конкурсного отбора, среди которых воспитанники школ-интернатов, ребята из семей со сложной жизненной ситуацией, дети участников Специальной военной операции.

Программа смены включала в себя просветительский и досуговый модули, все они были направлены на углубленное знакомство ребят с деятельностью Движения Первых. В течение смены Первые проходили обучение по 12 направлениям Движения (патриотизм, медиа, спорт, творчество и другие), работал Совет лагеря, состоящий из представителей всех отрядов.

«Только на смене Движения Первых можно увидеть столько уникальных гостей, – отметила в своём телеграм-канале Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Татьяна Косачева. – Многопрофильная смена стала площадкой проведения Координационного совета по взаимодействию с Движением Первых с участием Губернатора области Павла Малкова, Председателя Правления Движения Первых Григория Гурова, представителей исполнительной власти региона».

Помимо этого, всю смену Первые принимали участие во всероссийском проекте «Классные встречи». Гостями проекта стали первый заместитель Председателя Правительства региона Анна Рослякова, Герой России, депутат Государственной Думы Андрей Красов, представители фонда «Защитники Отечества». Отдельный интерес у молодёжи вызвала встреча с Героем России, космонавтом Сергеем Прокопьевым, организованная совместно с заводом «ТЕХНО».

До конца года в центре «Лучезарный» пройдут ещё смены Движения Первых лидерского, медийного, профориентационного и эколого-краеведческого направлений. За анонсами смен и подробностями участия можно следить в социальных сетях Движения Первых Рязанской области.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» – крупнейшее в Российской Федерации сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.

Участниками Движения Первых являются более 6 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 44 тыс. первичных отделений. В 2023 году мероприятия Движения охватили более 7 млн человек.

Программно-проектная деятельность Движения осуществляется по направлениям: «Образование и знания», «Наука и технологии», «Труд, профессия и своё дело», «Культура и искусство», «Волонтёрство и добровольчество», «Патриотизм и историческая память», «Спорт и здоровый образ жизни», «Медиа и коммуникации», «Дипломатия и международные отношения», «Экология и охрана природы», «Туризм и путешествия».

Работа Движения реализуется в добровольной занятости детей и молодежи во внеучебное время в образовательных организациях, в организациях культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты и на предприятиях.

Движение Первых обеспечивает реализацию Программы воспитательной работы с детьми и молодежью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия

и принципе неразрывной связи поколений, в целях создания единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации.

Крупнейшие проекты Движения Первых: Всероссийский проект «Первая помощь», Всероссийская акция «Окна Победы», Всероссийская акция «Ёлка желаний», Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», Всероссийский проект «Юннаты Первых», Всероссийский проект «Хранители истории», Всероссийский театральный проект «Школьная классика», Всероссийский проект «Медиапритяжение», программа «Мы – граждане России!», Всероссийский проект «Безопасность в Движении».