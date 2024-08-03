25 человек эвакуировали во время пожара в Рязани, пострадала женщина

Во время пожара на улице Бирюзова в Рязани эвакуировали 25 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

По данным портала YA62.ru, на пожаре пострадала женщина 1963 года рождения. Рязанка получила ожоги руки, от госпитализации отказалась.

Вечером 2 августа загорелась квартира на 4-м этаже многоэтажки на улице Бирюзова. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 21:32. В 21:47 пожар локализовали, через минуту ликвидировали.

В тушении участвовало 14 человек, привлекалось 4 единицы техники МЧС России.

Причина возгорания, размер материального ущерба устанавливаются.