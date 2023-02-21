23 февраля в «М5 Молл» будут работать пять интерактивных площадок программы «Стань героем»

23 февраля в рязанском ТРЦ «М5 Молл» — мужской день. Для гостей подготовлена праздничная программа «Стань героем», которая пройдет на пяти интерактивных площадках центра с 14:00 до 17:00.

Героев праздника ждут хип-хоп баттл, аттракционы-состязания с необычным реквизитом: «гладиаторы» и «сумо», «большой бильярд» и «гольф». Игровые площадки будут расположены в разных атриумах ТРЦ. Участникам этого героического квеста нужно пройти состязания на разных площадках и получить за каждый пройденный аттракцион жетоны, которые затем можно обменять на призы. Чем больше площадок пройдено, больше игровых жетонов завоёвано, тем выше шанс стать обладателем подарков от «М5 Молл».

С 14:30 до 17:30 на парковке «М5 Молл» для любителей езды по бездорожью — тест-драйв новых внедорожников от компании «Автоимпорт». Гости протестируют Haval Dargo, Chery Tiggo 8 Pro Max, OMODA C5, Hyundai Tucson. Записаться на тест-драйв можно у администраторов стойки информации ТРЦ «М5 Молл» или по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+.