23 августа на 10 улицах в Рязани не будет холодной воды

«Водоканал города Рязани» будет проводить ремонтные работы.

С 9:30 до 17 часов холодное водоснабжение отключат по адресам:

1-ая Безбожная д. 10, 12, 6, 8;

2-ая Безбожная д. 1, 2, 3, 5-7, 6, 9;

Вокзальная д. 101, 97, 99;

Коммунистический переулок д. 10, 3, 6, 8, 9;

Комсомольский переулок д. 1, 10, 12, 15, 2, 4, 5, 6, 9;

Первомайский проспект д. 63, 70/1, 72, 74 к. 1, 78/93;

площадь Димитрова д. 3 к. 1, 3 к. 2, 3;

Транспортный переулок д. 12, 4;

ЦТП — Вокзальная д. 99 А;

Первомайский проспект д. 74 Б.

Техническую воду будут подвозить к дому 68/2 по Первомайскому проспекту с 10 до 15 часов. Об этом говорится на сайте Водоканала.

Сегодня, 22 августа, холодной воды до 17 часов нет в посёлке Божатково в домах с 83 по 194, а также в доме 13 по улице Пушкина в Рязани и в доме 45 по Московскому шоссе.

Отключения также связаны с ремонтными работами, – отмечают в организации.