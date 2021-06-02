22-летнего парня зарезали в Пермском крае после того, как тот проиграл свою жизнь в карты

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В Пермском крае 22-летний Максим проиграл свою жизнь в карты. После этого его сразу же зарезали. Об этом сообщает «Комсомольская правда«.

Все произошло 27 мая в поселке Яйва Александровского района. Тогда погибший выпивал в гостях у 50-летнего товарища Андрея. Ребята общались и играли в карты. Во время одной из партий игроки решили поставить на кон человеческую жизнь.

Молодой парень проиграл и был убит. Местные жители рассказали, что подозреваемый Андрей ранее неоднократно был судим. А когда выпивал, то хватался за нож.

Против 50-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следователи считают, что молодой парень оскорбил старшего товарища, а тот ударил его ножом в шею.

Задержанного арестовали. Расследование уголовного дела продолжается.