22 года назад в Америке произошло массовое убийство в школе «Колумбайн»

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В этот день, 20 апреля 1999 года, в Америке произошло массовое убийство в школе «Колумбайн». После событий тех лет название образовательного учреждения стало именем нарицательным.

Все началось с простого интернет-блога. Один из злоумышленников — Эрик Харрис — начал вести блог по одной компьютерной игре. В какой-то момент записи о «фишках» в игре сменились «лайфхаками» по нанесению вреда окружающим. Мысли, которые выражал в блоге американец, с каждым годом становились все злее и злее. В какой-то момент Харрис начал писать, что ненавидит общество и хочет избавиться от некоторых людей.

В 1997 году о сайте узнал один из бывших друзей злоумышленника. В блоге он нашел прямые угрозы в свой адрес. Мать пораженного юноши обратилась в полицию, чтобы там предприняли меры. Следователь по этому делу тогда начал готовить документ на обыск квартиры злоумышленника, но дальше дело так и не продвинулось.

В январе 1998 года Эрик Харрис и Дилан Клиболд украли инструменты из припаркованного грузовика. За это их отправили на специальные курсы, где они должны были общаться с психологом. После «исправления» Эрик Харрис написал письмо водителю грузовика, где извинился за свой поступок. Однако в своем интернет-блоге он признался, что это было притворством. После этих самых курсов Эрик Харрис начал еще больше ненавидеть общество. Тогда он и его друг считали, что с остальными людьми они находятся в состоянии войны, поэтому им необходимо «принять меры».

В своих дневниках юноши разработали план по уничтожению большого количества людей. Они выяснили, когда в столовой находилось самое большое количество людей. Там они планировали разместить взрывные устройства. Бомбы Харрис и Клиболд хотели заложить и в автомобилях возле школы. Таким образом они думали убить множество людей. К счастью, взрывные устройства тогда не сработали.

За несколько месяцев до стрельбы школьники купили огнестрельные оружия и изготовили самодельные бомбы. В 11:10 20 апреля Эрик Харрис и Дилан Клиболд прибыли к зданию школы на разных машинах. Оружие они спрятали за черными плащами. Перед входом в здание Харрис встретил старого знакомого, которого угрожал убить в своем интернет-блоге. Однако тогда он сказала юноше, что тот ему стал нравится, поэтому попросил его уйти из школы.

Когда нападавшие поняли, что бомбы не сработали, они решили действовать спонтанно. По команде Эрик Харрис и Дилан Клиболд открыли огонь. Сначала они зашли в столовую, а после — в библиотеку.

В результате массовой стрельбы в школе «Колумбайн» погибли 15 подростков и ранены 23.

Спустя несколько лет после трагедии специалисты выдвигают несколько причин произошедшего. Среди них и компьютерная игра, и рок-группы, и антидепрессанты, которые принимал Эрик Харрис. Кто-то утверждает, что на трагедию большое влияние оказала готическая субкультура и травля в школе.

После массового убийства в США начали серьезно задумываться о контроле оружия.