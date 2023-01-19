21 января Емельян Зимний: народные приметы и что ни в коем случае нельзя делать

Согласно народному календарю, 21 января отмечают праздник, у которого много названий: Емельян, Емельян Зимний, Емельян Кумишный, Емелин день.

Традиционно в этот день окончательно прощаются со Святками и завершают цикл рождественских торжеств. Есть традиция – приступать на Емельяна Зимнего к полноценной работе. Женщины приступали к рукоделию, мужчины занимались хозяйством.

На Емельяна Зимнего ходили друг к другу в гости и делились радостными историями. Что ещё принято делать 21 января? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 21 января

На Емельяна Зимнего хорошим занятием может стать уборка в доме. Смените покрывала, постель, одеяла.

Отличной приметой сегодня считается сходить в гости. Особенно если вы являетесь крестными родителями сегодня важно посетить своего крестника и принести ему в подарок полотенце и кусок мыла.

Позавтракать лучше плотно, причём мясным блюдом. Это принесёт богатство и здоровье. Пообедайте гречкой – она избавит от слёз и мелких горестей.

Сон в этот день может подарить ценную информацию, ответ на вопрос, который уже длительное время вас волнует. Постарайтесь перед сном сформулировать проблему и заснуть с мыслями о ней.