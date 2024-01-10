Среда, 10 января, 2024
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200 единиц техники боролись с последствиями стихии на трассах в 4 регионах

7info
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На сети автодорог в подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград регионах в минувшие сутки работало 219 специализированных дорожных машин: в Рязанской области 17 единиц, в Тамбовской – 55, в Волгоградской – 80, в Ростовской – 58.

Техника очищала проезжую часть от снега и обрабатывала противогололедным составом, для чего израсходовано более 5 тыс. тонн пескосоляной смеси и чистых хлоридов: в Рязанской области – 984 т, в Тамбовской – 1097 т, в Волгоградской – 1857 т, в Ростовской – 1333 т.

Движение по всем направлениям обеспечено в штатном режиме.

Согласно прогнозу Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, во всех регионах в ближайшие сутки ожидается снегопад, а в южных регионах возможен туман со снижением видимости до 300 м.

Подрядные организации, задействованные в зимнем содержании автодорог, продолжают нести круглосуточное дежурство. Количество специализированных дорожных машин на трассах регулируется согласно дорожной обстановке. Контроль за ситуацией осуществляется, в том числе, при помощи системы видеонаблюдения, расположенной вдоль сети федеральных автодорог.

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