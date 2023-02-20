Понедельник, 20 февраля, 2023
Татьяна Проводина

20 тонн гуманитарного груза направлено мобилизованным из Рязанской области

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Фото с сайта правительства Рязанской области

В преддверии годовщины начала СВО и Дня защитника Отечества в зону спецоперации для мобилизованных из Рязанского региона отправили гуманитарную помощь. Об этом сообщает  областное министерство по делам территорий и информационной политике.

Сбор проходил на базе МФЦ, Горьковской библиотеки и городского волонтёрского центра в рамках акции «Подарок солдату». Участниками стали представители регионального отделения ОНФ, общественных организаций, рязанских предприятий и жители области.

Бойцам направили продукты питания, тёплую одежду, товары первой необходимости, стройматериалы, а также именные посылки и письма от родственников и друзей.

По поручению губернатора Павла Малкова в ближайшее время в воинские соединения, где служат жители региона, направят несколько автомобилей высокой проходимости.

С начала специальной военной операции Рязанская область регулярно поддерживает военнослужащих и мирное население Донбасса. Гуманитарную помощь собирают на разных площадках – благотворительный фонд «Форпост» на базе библиотеки имени Горького, региональное отделением ОНФ и другие. С каждым разом в акциях принимают участие всё больше жителей региона.

20 тонн гуманитарного груза направлено мобилизованным из Рязанской области

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