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20 октября в Рязани пройдёт торжественное открытие 14-го сезона НХЛ

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Алексей Самохин

20 октября во Дворце спорта «Олимпийский» пройдет торжественное открытие 14-го сезона регионального этапа Всероссийского фестиваля среди любительских команд Ночной хоккейной лиги.

В это сезоне на лед выйдет 50 команд-участниц, которые сыграют в 4 дивизионах: «Любитель 40+», «Любитель 50+», «Лига Надежды», «Лига Мечты». Всего же в чемпионате пройдет 430 игр, в которых примут участие более 1000 хоккеистов-любителей — жителей Рязанской области.

В рамках открытия пройдет концертно-развлекательная программа, для зрителей организаторы праздника подготовили лазерное шоу, Шоу барабанщиков (г. Москва), выступление Мастера спорта России по фигурному катанию Ангелины Козыревой и Рязанского балета на льду, а также розыгрыш призов.

В церемонии открытия примут участие почетные гости и легенды хоккея.

Начало праздника в 17:00, вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

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