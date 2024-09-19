20-летний рязанец украл у знакомого 300 тысяч рублей

В Рязани задержали 20-летнего злоумышленника, которого подозревают в краже 300 тысяч рублей у 50-летнего рязанца. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Выяснилось, что рязанец встретил на улице молодого знакомого. Тот попросил одолжить ему телефон, так как его якобы разрядился. 50-летний мужчина отвлекся на шум мотоцикла, который ехал с неисправным глушителем. Получив обратно телефон, рязанец отправился своим путем. Спустя время он заметил, что с его банковского счета пропали 300 тысяч рублей. При этом в смартфоне следов банковских операций не осталось. В финансовом учреждение удалось установить получателя перевода. Им оказался тот самый 20-летний знакомый. Его задержали.

По предварительной информации, в тот вечер молодой рязанец вышел на улицу в надежде встретить какого-нибудь знакомого, у которого можно занять денег, чтобы купить спиртного. Когда на его пути повстречался 50-летний знакомый, он сначала попросил у него телефон позвонить, а затем планировал попросить деньги в долг. Однако, когда мужчина отвлекся на шум мотоцикла, злоумышленник проверил банковский счет, увидел внушительную сумму и перевел ее себе, предварительно удалив «следы» операции. Деньги мужчина потратил на спиртное.

Отмечается, что ранее злоумышленник был неоднократно судим за кражи.Теперь против него возбудили уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.