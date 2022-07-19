В среду, 20 июля, в Семчине отключат электроэнергию на на девяти улицах. Причина – проведение работ на воздушной линии.

С 09.00 до 13.00 без электричества останется улица Советская, дома с 1 по 133а (нечётная сторона).

До 16.00 по следующим адресам:

улица Авиационная, дом 13, дом 19, дом 29, дом 31, дом 33, дом 35,

улица 1-й Сиреневый проезд, дом 3,

улица 2-й Сиреневый проезд, дом 4, дом 5, дом 8, дом 9, дом 14, дом 16,

улица 3-й Сиреневый проезд, дом 3, дом 7, дом 8, дом 9, дом 11, дом 12, дом 15,

улица 4-й Сиреневый проезд, дом 1а, дом 3, дом с 5 по 13,

улица 5-й Сиреневый проезд, дом 2, дом 8, дом 10, дом 12,

улица Яблоневая, дом 16,

улица Сиреневая, дом 6, дом 20, дом 24.

Работы производит МУП «РГРЭС».