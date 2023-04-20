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Четверг, 20 апреля, 2023
Татьяна Проводина

20 апреля на двух улицах Рязани не будет холодной воды

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Изображение от wirestock на Freepik

В четверг, 20 апреля, в Рязани по нескольким адресам отключат холодную воду.

С 9:30 до 17 часов холодного водоснабжения не будет по адресам:

ул. 2-й Школьный переулок, д. 1;

ул. Первомайский проспект, д. 62 к1 (школа №39 Центр физико-математического образования), д. 64 к1, д. 64 к2, д. 64 к3, д. 64, д. 66 к1, д. 66 к2.

Техническую воду будут подвозить с 10 часов к дому 62 корпус 1 по Первомайскому проспекту.

«Водоканал города Рязани» будет проводить ремонт водопровода.

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