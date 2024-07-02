Вторник, 2 июля, 2024

2 июля без воды остались жители двух улиц Рязани

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от wirestock на Freepik

На сайте «Водоканала» появилась информация, что в Рязани 2 июля отключат холодную воду на двух улицах — Вокзальной и Первомайском проспекте.

Сообщается, что это плановое отключение. На водопроводе проходят ремонтные работы.

Однако сильно переживать не стоит: уже в 17:00 воду дадут снова.

На улице Вокзальной воды нет в домах №№5, 6, 7, 10, 14, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 51А, 55Б, 61, 61 корпус 1, 65, 77, 89, 91.

На Первомайском проспекте под отключение попали дома №№58, 58 корпус 1, 64, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 74 корпус 1.

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