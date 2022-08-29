19-летний водитель в Москве врезался в столб, погибли 3 человека

Автокатастрофа произошла сегодня около 2 часов ночи на улице Братиславской в столице.

Подробности сообщила прокуратура Москвы в Telegram канале.

19-летний водитель «Шевроле Кобальт» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Затем автомобиль врезался в мачту городского освещения.

В ДТП погибли сам водитель «Шевроле» и два его пассажира – 30-летний мужчина и 40-летняя женщина. 16-летняя пассажирка госпитализирована.

Установление обстоятельств происшествия находится под контролем прокуратуры Юго-Восточного административного округа столицы.