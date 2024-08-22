Четверг, 22 августа, 2024

19-летний касимовец взломал более тысячи интернет-аккаунтов

Автор: Кристина Аманн

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Фото: freepik.com/

Касимовский хакер предстанет перед судом по обвинению во взломе более тысячи интернет-аккаунтов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

19-летний злоумышленник долгое время занимался взломом электронных почтовых ящиков и игровых аккаунтов. Для этого он использовал вредоносное программное обеспечение. В дальнейшем он продавал логины и пароли заинтересованным лицам. Хакерским атакам подверглись более тысячи IP-адресов, принадлежащих как гражданам России, так и иностранных государств.

На касимовца завели уголовное дело за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации из корыстной заинтересованности и использование вредоносного программного обеспечения из корыстной заинтересованности. Расследование уже завершено, уголовное дело направлено в Касимовский районный суд.

Хакеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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