19-летнего рязанца будут судить за избиение незнакомца на улице Почтовой

Студента рязанского колледжа обвиняют в причинении тяжкого вреда незнакомому парню. Подробности раскрыли в прокуратуре Советского района Рязани.

Драка произошла в вечернее время на улице Почтовой в апреле 2022 года. Нетрезвый обвиняемый подошёл к компании молодых людей и стал насмехаться над одним из парней. Тот не реагировал на обидчика. Это разозлило студента, и внезапно он ударил потерпевшего кулаком в лицо. Парень упал и ударился головой о брусчатку, получив перелом затылочной кости. Это является тяжким вредом здоровью.

Обвинительное заключение в отношении студента утверждено зампрокурора Советского района Рязани и направлено в Советский райсуд города.