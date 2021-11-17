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Среда, 17 ноября, 2021
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18 ноября в Рязани отключат электричество на шести улицах

7info7

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В четверг, 18 ноября, в Рязани без электричество останутся шесть улиц. Об этом сообщили в администрации города.

Причина – проведение работ на воздушной линии. Их проведут сотрудники муниципального предприятия «РГРЭС».

С 09.30 до 16.30 без воды останутся следующие адреса:

  • улица Семчин Лоск,
  • улица 2-й Озерный переулок, дом 1, дома с 5 по 19,
  • улица 3-й Озерный переулок, дома с 2 по 4, дома с 6 по 8,
  • улица 4-й Озерный переулок, дома 10, 12, с 17 по 19, с 21 по 32,
  • улица 5-й Озерный переулок, дома 10, 16, с 18 по 19, с 21 по 24, с 26 по 29, 40, 42,
  • улица Трехреченская.

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