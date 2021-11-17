18 ноября в Рязани отключат электричество на шести улицах

В четверг, 18 ноября, в Рязани без электричество останутся шесть улиц. Об этом сообщили в администрации города.

Причина – проведение работ на воздушной линии. Их проведут сотрудники муниципального предприятия «РГРЭС».

С 09.30 до 16.30 без воды останутся следующие адреса:

улица Семчин Лоск,

улица 2-й Озерный переулок, дом 1, дома с 5 по 19,

улица 3-й Озерный переулок, дома с 2 по 4, дома с 6 по 8,

улица 4-й Озерный переулок, дома 10, 12, с 17 по 19, с 21 по 32,

улица 5-й Озерный переулок, дома 10, 16, с 18 по 19, с 21 по 24, с 26 по 29, 40, 42,

улица Трехреченская.

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