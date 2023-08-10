Четверг, 10 августа, 2023
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18-летнего рязанца будут судить сразу по двум статьям уголовного кодекса

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Фото: сайт СУ СК РФ по Рязанской области

18-летний житель Рязани предстанет перед судом по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического вещества и в применении насилия в отношении сотрудника полиции. 

3 мая обвиняемый договорился с неустановленным следствием лицом о приобретении наркотиков, которые в тот же день забрал из тайника и оставил у себя. Как сообщает следственный комитет Рязанской области, позже, во время задержания, молодой человек попытался сбежать и нанес одному из сотрудников полиции удар ножом. 

Теперь рязанца будут судить сразу по двум статьям: применение насилия в отношении представителя власти и приобретение и хранение наркотического вещества (ч. 2 ст. 318 УК РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ).

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