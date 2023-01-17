18 января в Рязанской области ожидаются порывистый ветер и гололедица

В среду, 18 января, жителей Рязанского региона ждёт облачная погода с небольшими осадками в виде снега, мокрого снега и дождя, которые пройдут местами.

Прогноз синоптиков публикует ГУ МЧС по Рязанской области.

Местами ожидается гололёд, на дорогах – гололедица. Скорость юго-восточного ветра составит 6-11 м/с, порывы местами достигнут 12-17 м/с.

В ночные часы температура в регионе ожидается от 1 до 6 градусов мороза, в дневные – от минус 3 до плюс 2 градусов.