Понедельник, 30 января, 2023
Татьяна Проводина

17-летнего подростка в Рязанской области подозревают в убийстве отчима

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Подросток из Сасово подозревается в убийстве отчима. Подробности привели в региональном главке СКР.

Сасовский МО отдел СУ СКР по Рязанской области возбудил в отношении 17-летнего подростка уголовное дело об убийстве.

По информации следователей, 28 января 2023 года мужчина в нетрезвом состоянии поднял руку на жену. Сын женщины, заступаясь за мать, несколько раз ударил отчима ножом в область туловища.

Подростка задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы. Ведутся процессуальные действия для установления всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательств.

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