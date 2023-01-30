17-летнего подростка в Рязанской области подозревают в убийстве отчима

Подросток из Сасово подозревается в убийстве отчима. Подробности привели в региональном главке СКР.

Сасовский МО отдел СУ СКР по Рязанской области возбудил в отношении 17-летнего подростка уголовное дело об убийстве.

По информации следователей, 28 января 2023 года мужчина в нетрезвом состоянии поднял руку на жену. Сын женщины, заступаясь за мать, несколько раз ударил отчима ножом в область туловища.

Подростка задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы. Ведутся процессуальные действия для установления всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательств.