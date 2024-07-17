17 компаний и ИП из Рязанской области вышли на федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России»

В Рязанской области подвели итоги регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В этом году на федеральный этап конкурса выдвинуто 33 наименования продукции и услуг от 17 компаний и индивидуальных предпринимателей региона. Об этом написала на своей странице во «ВКонтакте» заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.

В федеральном этапе конкурса участвуют АМК «Рязанский», Рязанский приборный завод, Ряжский авторемонтный завод. Эти компании уже не первый раз выдвигают от Рязанской области. А вот компании «Гранат» (Кораблинский район), «Графика» (Шиловский район), «ЭРА» (Рязань), Касимовский картофелеперерабатывающий комбинат, СППК «Ермолово» (Касимовский район) впервые участвуют в конкурсе.

Юлия Швакова подчеркнула, что участников оценивают по множествам показателей, от качества производимых товаров и услуг и до безопасности труда на производстве. «С начала действия программы в 1998 году лауреатами и дипломантами конкурсов стали 769 видов продукции и услуг рязанских предприятий, — пишет она. — Реализация программы помогает потребителям сделать правильный выбор, а компании ориентирует на использование современных механизмов обеспечения высокого качества и безопасности продукции и услуг».