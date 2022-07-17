17 июля инспекторы рязанского областного Центра ГИМС ГУ МЧС продолжают патрулировать водоёмы.

Патрулирование акваторий региона сотрудниками центра будет усилено в Касимове, Шилово, Спасске, Спас-Клепиках, Шацке и областном центре. Инспекторы контролируют использование маломерных судов и проверяют документы у судовладельцев. Об этом сообщается на сайте чрезвычайного ведомства.

Особое внимание уделено профилактике гибели людей на водных объектах. При выявлении нарушений, в частности купания в неположенном месте, инспекторы проводят беседу и раздают памятки.

В ведомстве призывают граждан к осторожности во время отдыха у водоёмов.