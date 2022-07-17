Татьяна Проводина

17 июля инспекторы рязанского областного Центра ГИМС ГУ МЧС продолжают патрулировать водоёмы

Фото ГУ МЧС России по Рязанской области

17 июля инспекторы рязанского областного Центра ГИМС ГУ МЧС продолжают патрулировать водоёмы.

Патрулирование акваторий региона сотрудниками центра будет усилено в Касимове, Шилово, Спасске, Спас-Клепиках, Шацке и областном центре. Инспекторы контролируют использование маломерных судов и проверяют документы у судовладельцев. Об этом сообщается на сайте чрезвычайного ведомства.

Особое внимание уделено профилактике гибели людей на водных объектах. При выявлении нарушений, в частности купания в неположенном месте, инспекторы проводят беседу и раздают памятки.

В ведомстве призывают граждан к осторожности во время отдыха у водоёмов.

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